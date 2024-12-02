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المصري يستضيف بيراميدز بحثا عن صدارة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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المصري يستضيف بيراميدز بحثا عن صدارة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

المصري يستضيف بيراميدز بحثا عن صدارة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - الدوري المصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز اليوم الاثنين على استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
 

المصري ضد بيراميدز

وتنطلق صافرة مباراة المصري وبيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بإستاد السويس الجديد.

يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز أمام المصري من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، واستغلال تعثر الأهلي أمام البنك.


كما يدخل المصري المواجهة بنفس الطموح، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكل منهما، في المركزين الثاني والثالث.

حكام مباراة المصري ضد بيراميدز

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي- على جبر- محمد الشيبي- محمد حمدي- طارق علاء- كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- مهند لاشين- وليد الكرتي- عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة- صديق إيجولا- إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي- يوسف أوباما- مروان حمدي- دودو الجباس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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