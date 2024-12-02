الرياضة - 09:13 - سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:13 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. حافظ سعر الذهب في مصر على استقراره منذ التعاملات المسائية حتى الآن، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 3685 جنيهًا للبيع، 3670 جنيهًا الشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم 2 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 صباح تعاملات اليوم نحو 4211.5 جنيه للبيع، 4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر الذهب عيار 22 مستهل تعاملات اليوم الإثنين عند مستوى 3860.5 جنيه للبيع، 3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

في حين حافظ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر على استقراره عند مستوى 3685 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 بداية تعاملات اليوم نحو 3158.5 جنيه للبيع، 3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 صباح تعاملات اليوم الإثنين نحو 2456.75 جنيه للبيع، 2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

في حين استقر سعر الذهب عيار 12 عند مستوى 2105.75 جنيه للبيع، 2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 2 ديسمبر نحو 1579.25 جنيه للبيع، 1572.75 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، نحو 2624.75 دولار للبيع، 2624.48 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

في حين وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين إلى 29480 جنيها للبيع، 29360 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4211.5 جنيه 4194.25 جنيه عيار 22 3860.5 جنيها 3844.75 جنيه عيار 21 3685 جنيها 3670 جنيها عيار 18 3158.5 جنيه 3145.75 جنيه عيار 14 2456.75 جنيه 2446.75 جنيه عيار 12 2105.75 جنيه 2097.25 جنيه عيار 9 1579.25 جنيه 1572.75 جنيه