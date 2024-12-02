الرياضة - 09:13 - بايدن يصدر عفوا عن نجله هانتر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:13 صباحاً - أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عفوًا عن نجله هانتر بايدن الذي يواجه اتهامات بانتهاكات مرتبطة بالأسلحة والتهرب الضريبي.

وقال بايدن -حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الإثنين- إنه منذ اليوم الذي تولى فيه منصبه، وهو لم يتدخل في قرارات وزارة العدل، وتابع: لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر إلى وقائع قضايا هانتر أن يصل إلى نتيجة أخرى سوى أنه استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يتفهم الأمريكيون السبب الذي جعل أبًا ورئيسًا يتخذ هذا القرار.