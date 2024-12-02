الرياضة - 08:55 - حدث وأنت نائم| أب يقتل طفلته ويدفها في السر.. وإحالة «طبيبة كفر الدوار» للمحاكمة العاجلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها مقتل طفلة على يد والدها في بني سويف، وأبرز مخالفات وسام شعيب «طبيبة كفر الدوار»، والإعدام شنقًا للمتهمة بإنهاء حياة أم ونجلها حرقاً في قليوب، وغيرهم.

«دفنها دون علم أحد».. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها في بني سويف

شهدت إحدى قرى مركز سمسطا في بني سويف حادثة مثيرة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام رجل خمسيني بدفن ابنته في مقابر عائلته مدعيًا وفاتها طبيعية، واكتشفت الشرطة أن الفتاة قتلت وأن الجاني والدها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغا من أحد الأهالي يفيد بمقتل فتاة على يد والدها ودفنها في المقابر دون أن يراه أحد مديعًا أن الوفاة طبيعية.

فريق بحث جنائي مُكلف من مديرية أمن بني سويف، ترأسه اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي بمديرية بنى سويف، والعميد وليد بليغ رئيس فرع البحث الجنائي بالجنوب والمقدم أحمد أنور نائب مأمور مركز شرطة سمسطا والمقدم أحمد طرفاية مفتش مباحث والرائد الحسن إبراهيم رئيس مباحث سمسطا والنقيب سمير عبد الرحمن معاون مباحث سمسطا، كشف ملابسات الجريمة.

ودلت تحريات المباحث، أن والد الفتاة الأب أقدم على قتل ابنته البالغة من العمر 17 عامًا، وقام بدفنها في مقابر العائلة دون علم أحد، وبعد أسبوع من ارتكاب الجريمة وعقب إبلاغ الشرطة بالحادث، تم اكتشاف الواقعة، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الأب ويدعي «ر.ع» 51 عامًا حيث اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليًا.

وجرى نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

خيانة ومخدرات.. تفاصيل جديدة في جريمة عزبة الصفيح بالقليوبية

كشفت التحقيقات الأولية، تفاصيل جديدة بواقعة قيام عاطل بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بقتل زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه، ما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

أثبتت التحريات الأولية، أن المتهم اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه، فقرر التخلص منهما، كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سوابق إجرامية سابقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

دلت التحريات الأولية في الواقعة إلى قيام عاطل يدعي "ع ط م" بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ، بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه، حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه في حاله خطرة بالعناية المركزة.

وألقى الأمن القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.

بعد إحالتها للمحاكمة التأديبية.. أبرز مخالفات وسام شعيب «طبيبة كفر الدوار»

طبيبة كفر الدوار.. كشفت هيئة النيابة الإدارية المخالفات التي ارتكبتها الطبيبة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، والشهيرة بـ طبيبة كفر الدوار وذلك بعد إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وتبين أن طبيبة كفر الدوار امتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.

كما أن طبيبة كفر الدوار خالفت قوانين الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، و استغلت منصبها لانتقاد مريضاتها وتشويه سمعتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و انتهكت حق المرضى في الخصوصية، وتعدت على حقوقهم الأساسية وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت طبيبة كفر الدوار إشاعات عن وجود حالات أطفال مجهولة النسب في حضانة مستشفى كفر الدوار العام، مما يوحي بكثرة تلك الحالات رغم عدم صحتها. كما سخرت من الحالات الفردية وعممتها، موجهة اتهامات ضد النساء والفتيات، وطلبت من الآباء والأزواج إجراء اختبار البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة النسب.

وفي التفاصيل، رصد مركز الإعلام والرصد تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، تداول مقطع فيديو، تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة، تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.

ولذلك، أمرت النيابة الإدارية بكفر الدوار بإحالة «طبيبة كفر الدوار» بمستشفى كفر الدوار العام، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.

الإعدام شنقًا للمتهمة بإنهاء حياة أم ونجلها حرقاً في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمس الأحد، بالإعدام شنقا لربة منزل، لاتهامها بقتل أم ونجلها حرقا إثر خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامها.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر إحالة المتهمة وتدعى شيماء ج ع 40 سنة، ربة منزل إلى محكمة الجنايات لأنها في شهر يونيو 2023 قتلت عمدًا المجني عليهما "نسمة.ك.ح" ونجلها "مدحت.م.ح" مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم على إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى أعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما وسكبت المواد المعجلة للاشتعال، وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران فسقطا داخل النيران وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمداً في المسكن بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال، واشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته احرقتها ونشأ عن ذلك موت المجنى عليهما.