الرياضة - 08:55 - حالة الطقس اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 (بيان بدرجات الحرارة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 على محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. أما وقت الليل فيُتوقع أن يسود الطقس البارد على أنحاء الجمهورية.

الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد عن الظواهر الجوية وحالة الطقس اليوم، لافتة إلى وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبخصوص حالة الطقس في البحر الأحمر ذكرت الأرصاد أنه يُتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 22 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 22 12 دمنهور 22 12 المنصورة 23 11 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 22 12 طنطا 21 13 دمياط 22 14 بورسعيد 22 16 الإسماعيلية 23 10 السويس 23 11 العريش 21 9 رفح 20 9 رأس سدر 23 14 نخل 19 3 كاترين 16 2 الطور 22 11 طابا 20 9 شرم الشيخ 24 17 الإسكندرية 23 11 العلمين الجديدة 22 11 مطروح 23 12 السلوم 22 11 سيوة 21 9 رأس غارب 25 14 الغردقة 26 15 سفاجا 25 14 الأقصر 25 9 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 9 أبو سمبل 24 10