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الرياضة - 08:38 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:38 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:38 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:38 صباحاً - سعر الدولار.. يواصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، داخل البنوك العاملة في مصر، ليبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.52 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.52 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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