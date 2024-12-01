من المدرجات، شاهد لحظة إغماء بوفي لاعب فيورنتينا بشكل مفاجئ من زاوية خاصة - أخبار كلمتك

من المدرجات، شاهد لحظة إغماء بوفي لاعب فيورنتينا بشكل مفاجئ من زاوية خاصة - أخبار كلمتك

رئيس الحكومة يصدر قرار تعيين جديد - أخبار كلمتك

رئيس الحكومة يصدر قرار تعيين جديد - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - وسام أبو علي وإبراهيم عادل ينافسان على جائزة أجمل هدف في إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - وسام أبو علي وإبراهيم عادل ينافسان على جائزة أجمل هدف في إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انضمامه لـ «صفحة بيضا».. نور محمود يوجه رسالة لـ حنان مطاوع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انضمامه لـ «صفحة بيضا».. نور محمود يوجه رسالة لـ حنان مطاوع - أخبار كلمتك

عالم مصريات: الأهرامات محطات لتوليد الكهرباء، والفراعنة ألغوا الجاذبية الأرضية - أخبار كلمتك

عالم مصريات: الأهرامات محطات لتوليد الكهرباء، والفراعنة ألغوا الجاذبية الأرضية - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مدمرة و3 سفن إمداد أمريكية - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مدمرة و3 سفن إمداد أمريكية - أخبار كلمتك

البورصة المصرية تحقق مكاسب قياسية اليوم بدافع من شراء المصريين والأجانب - أخبار كلمتك

البورصة المصرية تحقق مكاسب قياسية اليوم بدافع من شراء المصريين والأجانب - أخبار كلمتك

بهدفي عمر مرموش، فرانكفورت يضرب هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

بهدفي عمر مرموش، فرانكفورت يضرب هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

كولر: لم نقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول وملعب السلام ليس شماعة لأي إخفاق - أخبار كلمتك

كولر: لم نقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول وملعب السلام ليس شماعة لأي إخفاق - أخبار كلمتك

بيراميدز يحتفل بـ أحمد قطة كأفضل لاعـب في شهـر نوفمبر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يحتفل بـ أحمد قطة كأفضل لاعـب في شهـر نوفمبر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي في مواجهة إنبي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي في مواجهة إنبي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي في مواجهة إنبي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:39 مساءً - أعلن حمد إبراهيم، مدرب فريق الإسماعيلي عن تشكيل فريقه أمام إنبى، في اللقاء المقرر له مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، على أرضية ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي 

81539584ed.jpg

مباراة إنبي والإسماعيلي 

ويدخل نادي إنبي بقيادة مدربه سيد ياسين، مباراة الإسماعيلي وهدفه تحقيق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم والتي كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز وفاركو، وتوقف رصيده عند نقطة واحدة. 

فيما يدخل النادي الإسماعيلى المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الأول الذي حققه في الجولة الماضية على بتروجت، وهو الفوز الذي وضعه في المركز التاسع بـ4 نقاط.

حكام مباراة إنبي ضد الإسماعيلي 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏ΕCΥPΤΛΝUA जरग 60000 دوري نايل الجولة الرابعة الأحد ديسمبر 2024 ستاد المقاولون العرب 8：00 الإسماعيلي NN إنبي مصر N1 إبراهيم محمد مصر حكم ساحة M مصر حكم مساعد 1 ماجد المليجي أحمد زيدان MN مصر حكم مساعد 2 N محمود رشدي مصر حکم رابع H محمد عبد العزيز مصر حکم VAR حكم VAR مساعد هشام الدسوقي‏'‏

 

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء إنبي  في مسابقة الدوري الممتاز. 

قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبدالكريم مصطفى، حاتم سكر، عبدالله محمد.

خط الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبدالسميع، عبدالله السعيد، عبدالرحمن الدح، محمد خطاري، عبدالرحمن كتكوت، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبدالعال، إريك تراوري.
خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، النبريصي، محمد زيدان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:42 - الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق