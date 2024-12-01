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الرياضة - 07:31 - نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:31 - نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التموين أدت لضبط الأسعار واتزان الأسواق والسعر التنافسي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على إتاحة كميات كبيرة من المنتجات والسلع للمواطنين بسعر مخفض.

وبشأن ارتفاع سعر الطماطم، لفت حاتم النجيب إلى أن الأسعار ستنخفض خلال أيام بعد زيادة المعروض من العروة الحالية، معلقا: الزيادة السكانية بجانب تداعيات زيادة إقبال الضيوف الأجانب وجشع التجار أسباب أتت بظلالها على السوق.

وشدد حاتم النجيب على أن هناك خلل في التسعير والرقابة بالأسواق، ونحتاج لضبط أسعار وتوافر كميات من المعروض، مضيفا أن هناك فارق 4 جنيهات في سعر المنتجات بين سوق اليوم الواحد والأسواق العادية.

واختتم قائلا: تجربة سوق اليوم الواحد مميزة عن المعارض الأخرى، وتكلفة متوسط معيشة الأسرة شهريا للخضروات والفاكهة فقط تصل لـ 4 آلاف جنيه، وذلك لأسرة مكونة من 4 أفراد لو كان متوسط الأسعار للمنتجات 25 جنيها.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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