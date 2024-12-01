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الرياضة - 07:31 - الطب البيطري عن العثور على «ورل النيل» في أوسيم: «مسالم وغير مؤذٍ (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:31 - الطب البيطري عن العثور على «ورل النيل» في أوسيم: «مسالم وغير مؤذٍ (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - الطب البيطري عن العثور على «ورل النيل» في أوسيم: «مسالم وغير مؤذٍ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - كشف الدكتور كرم مصطفى، استشاري الطب البيطري، حقيقة العثور على تمساح في منطقة أوسيم بالجيزة اليوم، مشيرا إلى أن الكائن الذي عثر عليه اليوم «ورل» وليس تمساح، لكنه ليس شرسا أو يشكل خطرا على الإنسان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الورل يمكن أن يبتلع أرنبا أو أي حيوان بحجم صغير.

ولفت الدكتور كرم مصطفى إلى أن الورل يصنف من الحيوانات النادرة التواجد في المناطق السكنية، وإنما ينتشر في الصحاري والبحيرات والبحار.

وشدد على أن الورل كائن يعيش في الأماكن الرطبة ويتغذى على الحيوانات النافقة، خاصة على الطرق الزراعية، واختتم قائلا: "الحيوان مسالم وغير مؤذٍ للإنسان".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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