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الرياضة - 07:31 - سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء تعاملات اليوم الأحد «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:31 - سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء تعاملات اليوم الأحد «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء تعاملات اليوم الأحد «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - سعر الذهب.. جلب سعر الذهب الفرحة على قلوب المقبلين على الزواج بسبب انخفاضه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم نحو 3690 جنيها للبيع، ولكن تراجع في مساء التعاملات ليسجل نحو 3685 جنيها للبيع، وانخفضت باقي الأعيرة معه أيضا، بالإضافة إلى انخفاض الأوقية الذهبية لتسجل نحو 2650.3 دولار.

سعر الذهب

ويوفر الأسبوع في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب في مصر، ويمكنك متابعة تحديثات أسعار الذهب باستمرار من خلال الضغط هنــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4211.5 جنيه 4194.25 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3860.5 جنيها 3844.75 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3685 جنيها 3670 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3158.5 جنيه 3145.75 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2456.75 جنيه 2446.75 جنيه
سعر الجنية الذهب 29480 جنيه 29360 جنيه
سعر الأوقية الذهب 2650.3 دولار 2650.03 دولار

سعر الذهب الآن في الصاغة المصرية

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد ليسجل نحو 29480 للبيع، 29360 للشراء.

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات نحو إلى مستوى 4211.5 للبيع، 4194.25 للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

تراجع سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات إلى مستوى 3860.5 للبيع، 3844.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 3685 للبيع، 3670 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

نقص سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية إلى مستوى 3158.5 للبيع، 3145.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في ختام التعاملات نحو 2456.75 للبيع، 2446.75 للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 في مساء التعاملات اليوم الأحد نحو 2105.75 للبيع، 2097.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

دنا سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 من مستوى 1579.25 للبيع، 1572.75 للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 2650.3 دولار للبيع، 2650.03 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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