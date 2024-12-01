الرياضة - 07:15 - الثانية على التوالي.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - البنك الأهلي ضد الأهلي.. سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

وفشل النادي الأهلي، في ترجمة الفرص التي سنحت له خلال المباراة إلى أهداف، كما نجح رامي ربيعة في إحراز هدفًا لصالح الأحمر، ولكن تم إلغاؤه من قبل «الفار» لوجود لمسة يد على مدافع الأحمر، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

البنك الأهلي ضد الأهلي في الدوري الممتاز

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «حامل اللقب»، عقب التعادل بمباراة البنك الأهلي، إلى صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 8 نقاط من 4 مباريات خاضها الأحمر في «دوري نايل» حتى الآن، بواقع انتصارين ومثلهم من التعادلات، وبدون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

ونجح النادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بالدوري الممتاز هذا الموسم، بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، قبل الفوز مجددًا على زد بهدف طاهر محمد طاهر، ولكن سقط الأحمر في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل مجددًا أمام البنك الأهلي اليوم.

على الجانب الآخر، وصل فريق البنك الأهلي، عقب التعادل بمباراة الأهلي، إلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد نقطتين، حيث خسر في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وفشل رجال طارق مصطفى في تحقيق الفوز حتى الآن.

تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم في حراسة المرمى مصطفى شوبير في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة ياسر إبراهيم خالد عبد الفتاح في خط الوسط حسين الشحات مروان عطية أحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة في خط الهجوم محمود عبد المنعم كهربا بيرسي تاو

تشكيل البنك الأهلي ضد الأهلي في الدوري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي