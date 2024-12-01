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تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان لاعب البنك بكسر في الترقوة - أخبار كلمتك

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تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان لاعب البنك بكسر في الترقوة - أخبار كلمتك

تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان لاعب البنك بكسر في الترقوة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - كشف مراسل أون تايم سبورتس عن تفاصيل إصابة أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي بعد إصابته خلال لقاء الفريق أمام الأهلي، والذي يقام بينهما الآن على ملعب ستاد السلام في بطولة الدوري الممتاز. 

 

وقال مراسل أون تايم سبورتس وفقا لما نقله عن طبيب البنك الأهلي، إن إصابة أحمد ريان عبارة عن كسر في الترقوة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.   

 

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

وفور استبدال أحمد ياسر ريان من المباراة ونزول زميله جريندو في الدقيقة 40، نقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

 

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جماهير الأهلي توجه رسالة لـ إمام عاشور 

وحرصت جماهير الأهلي على توجيه رسائل لـ إمام عاشور لاعب الفريق بعد أزماته الماضية من خلال تواجدهم في مدرجات استاد السلام في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

ورددت جماهير الأهلي في المدرجات:
كل الدعم يا رمضان.. مفيش لاعب فوق الكيان 
إمام عاشور خليك فايق.. النادي الأهلي غير الزمالك
الالتزام أولوية.. تي شيرت الأهلي مسئولية 
صالح قالها الكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع.

تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

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تشكيل البنك الأهلي أمام الأهلي 

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى 

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور 

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 

أحمد صبحى، سيرجى أكا، هشام صلاح، داو سيريل، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار، جريندو.

 

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي الليلة في الدوري

واستبعد مارسيل كولر مدرب الأهلي كل من: محمد الشناوي، إمام عاشور، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

ترتيب الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بواقع الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، بينما يقع البنك الأهلي في المركز قبل الأخيرة في الترتيب برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل في مباراة وخسر في مواجهتان. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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