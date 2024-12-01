الدوري الفرنسي، نيس يتأخر 3-1 أمام ليون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - الدوري الفرنسي، إنتهى الشوط الأول من مباراة نيس الفرنسي أمام مضيفه أولمبيك ليون بتقدم الأخير 3-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "جروباما ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.

تقدم ليون في الدقيقة الرابعة عن طريق ألكسندر لاكازيت، ثم تعادل نيس في الدقيقة 22 عن طريق ديوب، ثم عاد لاكازيت ليسجل هدف ثان لفريقه ليون في الدقيقة 41 ثم وسع جوردان فيريتوت تقدم ليون بهدف ثالث في الدقيقة 44.

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي، وضمت تشكيلة نيس الدولي المصري محمد عبد المنعم.

تشكيل نيس أمام ليون

تشطيل نيس امام ليون، كلمتك

موعد مباراة نيس وليون اليوم في الدوري الفرنسي

انطلقت مباراة نيس وليون في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة نيس وليون



تذاع مباراة نيس وليون اليوم في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN SPORTS 2.

وتواجد محمد عبد المنعم في مباراة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى الملاعب خلال مباراة رينجرز الخميس الماضي في الدوري الأوروبي.

ويحتل نيس حاليًّا المركز الخامس في جدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، في حين أن ليون لديه 19 نقطة في المركز السابع.

وشهدت قائمة نادي نيس الفرنسي، تواجد الدولي محمد عبد المنعم، مدافع الفريق استعدادًا لمواجهة ليون الفرنسي.

ويحتل نيس المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل ليون المركز السابع برصيد 17 نقطة.



وكان عبد المنعم عاد للمشاركة أساسيًّا مع نيس أمام رينجرز يوم الخميس الماضي بالدوري الأوروبي بعد غياب 3 مباريات للإصابة في المباراة التي خسرها نيس أمام رينجرز بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

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