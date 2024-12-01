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الرياضة - 06:59 - الغرف السياحية: 30 ألف جنيه زيادة في أسعار الحج عن العام الماضي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:59 - الغرف السياحية: 30 ألف جنيه زيادة في أسعار الحج عن العام الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:59 - الغرف السياحية: 30 ألف جنيه زيادة في أسعار الحج عن العام الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:59 مساءً - كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أسباب زيادة الحج السياحي والاقتصادي، مؤكدا أن هناك 3 مستويات للحج هذا العام، لافتا إلى أن أسعار الحج السياحي 2025 تتفاوت بين اقتصادي وسياحي وبري واقتصادي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحج البري يبدأ من 225 لـ270 ألف جنيه، وله مستويات محددة في السفر وقرب السكن من الحرم والخدمات والنقل.

ولفت إيهاب عبد العال إلى أن النقل البري يعد أرخص طرق الحج 2025، مضيفا أن هناك زيادة في أسعار الحج هذا العام عن العام الماضي، بتكلفة تصل لنحو 30 ألف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات والسكن في السعودية.

وشدد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية على أن موسم الحج هذا العام سيشهد ضوابط مشددة، لعدم تكرار ما حدث العام الماضي.

واختتم قائلا: هناك تنسيق بين السلطات المصرية والسلطات السعودية، لضبط موسك الحج هذا العام.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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