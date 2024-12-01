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ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي 1-0 بعد مرور 30 دقيقة (فيديو) - أخبار كلمتك

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ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي 1-0 بعد مرور 30 دقيقة (فيديو) - أخبار كلمتك

ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي 1-0 بعد مرور 30 دقيقة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - يتقدم فريق  ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

وسجل جاكبو الهدف الأول لـ  ليفربول بالدقيقة 12 من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

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تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول 

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

في خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

في خط الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فودين.

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ويسعى نادي ليفربول للابتعاد أكثر في صدارة الدوري، بينما يطمح مانشستر سيتي لتقليص الفارق مع المتصدرين.

 

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الرابع.

 

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز فريق "السيتيسينز" في مباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "الريدز"، وسيطرت نتيجة التعادل على مباراتين.


ويعاني مانشستر سيتي من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، حيث لم يفز في آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، من ضمنهم 4 لقاءات في الدوري الإنجليزي.

 

ويراهن ليفربول على تاريخ كبير من محمد صلاح مع شباك مانشستر سيتي، حيث سبق للنجم المصري خوض 21 مواجهة سابقة أمام الفريق السماوي، حقق الفوز في 7 مباريات منها، وتعادل في 6 مباريات، مقابل الخسارة 8 مرات.


ويملك محمد صلاح 11 هدفًا أحرزها في شباك مانشستر سيتي عبر مختلف المسابقات، كما قدم 6 تمريرات حاسمة، ليحتل مانشستر سيتي المركز الرابع على قائمة أبرز الضحايا المفضلين للنجم المصري في مسيرته الاحترافية.

وبهذه الأرقام يحتل صلاح مكانة خاصة في قائمة أبرز الهدافين التاريخيين في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، علمًا أن 7 أهداف من حصيلة "مو" في شباك مانشستر سيتي، جاءت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني ضمن قائمة أبرز الهدافين التاريخيين في مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي على مر التاريخ، برصيد 11 هدفًا في شباك الفريق السماوي.

 ويحتاج النجم المصري لتسجيل 4 أهداف أخرى في شباك مانشستر سيتي، من أجل اعتلاء قمة الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول ومانشستر سيتي، ومعادلة رقم آيان راش الذي يملك في رصيده (15) هدفًا كأكثر مسجل على مر التاريخ في هذه القمة الإنجليزية.


وإلى جانب صلاح، يوجد اسم السير الاسكتلندي كيني دالجليش الذي سجل 11 هدفًا في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، في الوقت الذي يحتل فيه روجر هنت وساديو ماني المركزين الرابع والخامس وكلاهما يملك في رصيده (7) أهداف.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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