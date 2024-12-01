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ريال مدريد يتقدم على خيتافي 0/2 بالشوط الأول في الليجا - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يتقدم على خيتافي 0/2 بالشوط الأول في الليجا - أخبار كلمتك

ريال مدريد يتقدم على خيتافي 0/2 بالشوط الأول في الليجا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:29 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد خيتافي بنتيجة 0/2 للريال، في المباراة التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار لقاءات الجولة 15 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل هدفي ريال مدريد في شباك خيتافي، جود بيلينجهام في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، كيليان مبابي في الدقيقة 38.

ودفع أنشيلوتي بثلاثي هجومي في تشكيل ريال مدريد، مكون من: كيليان مبابي وإبراهيم دياز والعائد ردريجو جويس.

واستدعى المدرب الإيطالي عددا من لاعبي فريق الشباب وهم: لورينزو أجوادو، ودييجو أجوادو، وتشيما.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم ضد خيتافي كل من: ألابا، وميليتاو، وكارفاخال، وتشواميني، وكامافينجا، وفينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي 

وضم تشكيل ريال مدريد كاملا، كالآتي:

تيبو كورتوا - فران جارسيا - أنطونيو رودريجر - أسينسيو - لوكاس فاسكيز- جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - رودريجو جويس - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث في الليجا برصيد 30 نقطة، بينما خيتافي في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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