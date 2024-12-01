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نابولي يفوز على تورينو بهدف دون رد ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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نابولي يفوز على تورينو بهدف دون رد ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

نابولي يفوز على تورينو بهدف دون رد ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:29 مساءً - الدوري الإيطالي، فاز فريق نابولي علي تورينو بهدف دون رد على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الإيطالي.

مباراة نابولي وتورينو

واحرز هدف نابولي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 30.

تشكيل نابولي أمام تورينو

وأعلن أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، التشكيل الرسمي لمواجهة تورينو

وكان تشكيل نابولي أمام تورينو كالتالي:
ميريت في حراسة المرمي، ثم دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، أوليفيرا؛ أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي؛ بوليتانو، لوكاكو، كفاراتسخيليا.

ترتيب نابولي وتورينو بالدوري الإيطالي

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 32 نقطة فيما يأتي تورينو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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