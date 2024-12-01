الرياضة - 06:01 - البنك الأهلي ضد الأهلي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - البنك الأهلي ضد الأهلي.. حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام مضيفه البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

البنك الأهلي ضد الأهلي في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «حامل اللقب»، مباراة البنك الأهلي، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها الأحمر في «دوري نايل» حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد، وبدون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

ونجح النادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بالدوري الممتاز هذا الموسم، بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، قبل الفوز مجددًا على زد بهدف طاهر محمد طاهر، ولكن سقط الأحمر في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر، يدخل فريق البنك الأهلي، مباراة الأهلي، وهو يحتل المركز السابع عشر «قبل الأخير» بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد نقطة واحدة فقط لا غير، حيث سقط في مباراتين، وتعادل في آخرى، وفشل رجال طارق مصطفى في تحقيق الفوز حتى الآن.

تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي