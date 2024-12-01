مدبولي يعقد اجتماعًا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر - أخبار كلمتك

مدبولي يعقد اجتماعًا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر - أخبار كلمتك

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا - أخبار كلمتك

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا - أخبار كلمتك

جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

نقل أحمد ياسر ريان للمستشفى بعد إصابة شديدة أمام الأهلي - أخبار كلمتك

نقل أحمد ياسر ريان للمستشفى بعد إصابة شديدة أمام الأهلي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك في الدوري الممتاز (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك في الدوري الممتاز (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:44 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:44 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

مسؤولة أممية: دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

مسؤولة أممية: دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

القمة الخليجية الـ 45، توصيات إعلان الكويت لجميع القضايا العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

القمة الخليجية الـ 45، توصيات إعلان الكويت لجميع القضايا العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - اتفق جمال علام رئيس اتحاد الكرة مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفار علي تحديث المعدات المستخدمة حاليا في الدوري المصري، ليحل محلها النسخة الأحدث المستخدمة في الدوريات الأوربية الكبرى حسب بيان للمجلس.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد في خطوة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للكرة المصرية.

توفير تجربة رقمية متكاملة 

يهدف هذا الإطلاق إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة لعشاق كرة القدم المصرية، حيث يوفر الموقع الجديد أحدث الأخبار والتقارير حول المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج، وأرشيفًا شاملًا لتاريخ كرة القدم المصرية.

كما يشمل الموقع الجديد العديد من الميزات التفاعلية التي تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات، والتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مباشر.

موظفو اتحاد الكرة يودعون مجلس جمال علام

قدم موظفو اتحاد الكرة، الشكر لمجلس الإدارة في آخر اجتماعات للمجلس المنتهية ولايته، وفي المقابل حرص جمال علام على تقديم الشكر للموظفين والعاملين بالاتحاد، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة.

واحتفل موظفو الجبلاية مع أعضاء مجلس الإدارة وقدموا  تورتة تحمل صور أعضاء المجلس  عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اتصالات شبه يومية، الزمالك يقترب من ضم محمد شريف، وهذا ما ينتظره اللاعب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق