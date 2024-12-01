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عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - يقود الدولي المصري عمر مرموش هجوم فريقه آينتراخت فرانكفورت في مواجهة مضيفه هايدنهايم، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب فويت أرينا، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني.

تشكيل فرانكفورت أمام هايدنهايم 

نجم ألمانيا ينصح عمر مرموش قبل الذهاب إلى الدوري الإنجليزي 

نصح ينز نوفوتني، نجم منتخب ألمانيا وفريق باير ليفركوزن السابق، نجمنا المصري عمر مرموش بعدم الذهاب إلى البريميرليج.

وقال ينز نوفوتني  خلال تصريحات تليفزيونية: "قد تكون الخطوة التالية لعمر مرموش هي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأقوى في أوروبا".

وأضاف: "بالنسبة لخبرتي ورأيي، يجب أن ينتظر اللاعب عامين آخرين لتطوير مهاراته ويصبح أفضل في اللعب على أرض الملعب قبل أن ينتقل إلى البريميرليج".

وأكمل: "أعتقد أنه من الصعب أن يحصد فرانكفورت لقب البوندسليجا هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا: "أتوقع أن يستمر بايرن ميونخ في الصدارة لوقت طويل وسيكون البطل في نهايه الموسم بالدوري الألماني الممتاز".

ونقلت صحيفة ذا أثليتيك البربطانية عن مصدر رفيع المستوى في النادي -طلب عدم الكشف عن هويته- نفيا لما تردد مؤخرا بخصوص وجود اتصالات مع آينتراخت فرانكفورت بشأن التعاقد مع مرموش.

وذكرت الصحيفة أن تيمو هاردونج، المدير الرياضي للنادي الألماني، نفى أيضا حدوث أي مناقشات لضم عمر مرموش.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير المنتشرة سابقا ذكرت أن ليفربول حدد مرموش كبديل محتمل لمحمد صلاح حال رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

وأسهم مرموش في 26 هدفا في 18 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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