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تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - الدوري الإنجليزي، فاز فريق تشيلسي على نظيره أستون فيلا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف تشيلسي كل من: نيكولاس جاكسون في الدقيقة 6، فيما ضاعف النتيجة اللاعب الأرجنتيني  إنزو فيرنانديز في الدقيقة 35 وسجل النجم الإنجليزي كول بالمر في الدقيقة 82.

تشكيل تشيلسي ضد أستون فيلا 

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز.

في خط الدفاع: مويسيس كايسيدو - ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

في خط الوسط: روميو لافيا – إنزو فيرنانديز - كول بالمر.

في خط الهجوم: جادون سانشو – نيكولاس جاكسون – بيدرو نيتو.

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تشكيل أستون فيلا ضد تشيلسي 

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

في خط الدفاع: ماتي كاش، إيزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

في خط الوسط: جيدن فيلوجين، يوري تيليمانس، أبو بكر كامارا، جون مكجين.

في خط الهجوم: أولي واتكينز، مورجان روجرز.

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بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة ليتساوي مع أرسنال صاحب المركز الثاني.

بينما أستون فيلا يأتي في المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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