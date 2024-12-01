الرياضة - 05:44 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:44 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، وذلك تزامناً استقرار سعر الدولار في كافة البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 3865.75 جنيه للبيع، و3850 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3675 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 3162.75 جنيه للبيع، و3150 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 2460 جنيها للبيع، و2450 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 2108.5 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سحل سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 1581.5 جنيه للبيع، و1575 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 29520 جنيهًا للبيع، و29400 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 2650.3 دولار للبيع، و2650.03 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.67 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.67 جنيه.

سعر الدولار في الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، حالة من الاستقرار عند 49.56 للشراء، بينما سجل سعره 49.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 49.54 للشراء، بينما سجل نحو 49.64 جنيه للبيع.

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