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المارد الأحمر يبحث عن الهدف الأول في شباك البنك الأهلي بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

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المارد الأحمر يبحث عن الهدف الأول في شباك البنك الأهلي بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

المارد الأحمر يبحث عن الهدف الأول في شباك البنك الأهلي بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:39 مساءً - يتعادل النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 0-0 بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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جماهير الأهلي توجه رسالة لـ إمام عاشور 

وحرصت جماهير الأهلي على توجيه رسائل لـ إمام عاشور لاعب الفريق بعد ازماته الماضية من خلال تواجدهم في مدرجات إستاد السلام في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

وردتت جماهير الاهلي في المدرجات:"
كل الدعم يا رمضان.. مفيش لاعب فوق الكيان 
إمام عاشور خليك فايق.. النادي الأهلي غير الزمالك
الالتزام أولوية.. تي شيرت الأهلي مسئولية 
صالح قالها الكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع

 

 

تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

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تشكيل البنك الأهلي أمام الأهلي 

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى 

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور 

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 

أحمد صبحى، سيرجى أكا، هشام صلاح، داو سيريل، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار، جريندو.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي الليلة في الدوري

واستبعد مارسيل كولر مدرب الأهلي كل من: محمد الشناوي، إمام عاشور، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري

 

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، كهربا، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، السولية، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، افشة، الساعي، سمير محمد، كوكا، الدبيس. 

 

ترتيب الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بواقع الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، بينما يقع البنك الأهلي في المركز قبل الأخيرة في الترتيب برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل في مباراة وخسر في مواجهتان. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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