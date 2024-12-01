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الرياضة - 05:28 - سعر الدولار بنهاية تعاملات الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:28 - سعر الدولار بنهاية تعاملات الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:28 - سعر الدولار بنهاية تعاملات الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - سعر الدولار اليوم الأحد.. لا زال سعر الدولار يتذبذب في البنوك المصرية بشكل مستمر، ففي منتصف التعاملات سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد نحو 49.53 للشراء، 49.67 جنيه للبيع، وعند الدخول في ختام التعاملات سجل سعر الدولارنحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

وفي السطور التالية يعرض موقع الأسبوع كل ما يخص سعر الدولار، ويستطيع زواره متابعة التحديثات باستمرار من خلال هذا الرابـــــط.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.65 جنيه 49.56 جنيه
المصرف العربي الدولي 49.63 جنيه 49.53 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB 49.63 جنيه 49.53 جنيه
بنك الإسكندرية 49.65 جنيه 49.54 جنيه
البنك المركزي المصري 49.63 جنيه 49.53 جنيه
البنك الأهلي المصري 49.63 جنيه 49.53 جنيه
بنك مصر 49.63 جنيه 49.53 جنيه

سعر الدولار الآن في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي إلى مستوى 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك مصر فسجل نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الدولار الآن في بنك التعمير والإسكان فسجل في ختام التعاملات نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار الآن في بنك القاهرة نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبخصوص سعر الدولار الآن في بنك أبو ظبي الإسلامي فوصل إلى مستوى 49.56 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

أما بالنسبة لـ سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي في مساء التعاملات فسجل نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

وبلغ سعر الدولار الآن في بنك البركة الإسلامي نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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