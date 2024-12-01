الرياضة - 05:12 - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم.. يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية والعالمية المواجهة المرتقبة والقوية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البطولة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 31 نقطة من 12 مباراة خاضها «الريدز» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 10 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة واحدة فقط لكتيبة آرني سلوت.

على الجانب الآخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ضيفًا على ليفربول، وهو في جعبته 23 نقطة من 12 مباراة خاضها السيتيزنز في البريميرليج حتى الآن، يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بواقع 7 انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الأحد والتي تأتي ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.