مدبولي يعقد اجتماعًا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر - أخبار كلمتك

مدبولي يعقد اجتماعًا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر - أخبار كلمتك

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا - أخبار كلمتك

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا - أخبار كلمتك

جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

نقل أحمد ياسر ريان للمستشفى بعد إصابة شديدة أمام الأهلي - أخبار كلمتك

نقل أحمد ياسر ريان للمستشفى بعد إصابة شديدة أمام الأهلي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك في الدوري الممتاز (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك في الدوري الممتاز (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:44 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:44 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

مسؤولة أممية: دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

مسؤولة أممية: دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

القمة الخليجية الـ 45، توصيات إعلان الكويت لجميع القضايا العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

القمة الخليجية الـ 45، توصيات إعلان الكويت لجميع القضايا العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موظفو اتحاد الكرة يحتفلون مع مجلس جمال علام بـ "التورتة" في اجتماع الوداع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موظفو اتحاد الكرة يحتفلون مع مجلس جمال علام بـ "التورتة" في اجتماع الوداع - أخبار كلمتك

موظفو اتحاد الكرة يحتفلون مع مجلس جمال علام بـ "التورتة" في اجتماع الوداع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - قدم  موظفو اتحاد الكرة، الشكر لمجلس الادارة في آخر اجتماعات للمجلس المنتهية ولايته، وفي المقابل حرص جمال علام على تقديم الشكر للموظفين والعاملين بالاتحاد وطالبهم  ببذل قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة.

واحتفل موظفو الجبلاية مع أعضاء مجلس الإدارة وقدموا  تورتة تحمل صور أعضاء المجلس  عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد.

2722cab868.jpg
0c5aa7f8fa.jpg

أبو ريدة ومجلسه يلتقون أندية الوجه القبلي

وعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا الثلاثاء الماضي مع مسئولي أندية الوجه البحري في كفر الشيخ لشرح برنامجه الانتخابي، كما عقد جلسة السبت الماضي مع مسئولي أندية الوجه القبلي في منتجع الأسيوطي بطريق الفيوم.

وبدأ الاجتماع بتعريف أبوريدة أعضاء قائمته إلى ممثلي أندية الصعيد، مؤكدا أنها قائمة جديدة ولكن طموحة.

أبو ريدة: برنامج شامل لحل أزمات الكرة المصرية

وأكد أبوريدة: أن الكرة المصرية عانت منذ سنوات والمرحلة القادمة صعبة من أجل إعادة ترتيب البيت، ولكن هناك برنامجا شاملا لحل أزمات الأندية سيتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية.

 

واستمع أبوريدة إلى أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الصعيد، وأكد أن لديه برنامجا لحل أزمة أندية الصعيد وسيتم عرضه يوم السبت المقبل خلال مؤتمر صحفي.

ملف تطوير قطاعات الناشئين

وشرح هاني أبو ريدة لأعضاء الجمعية العمومية أن ملف  قطاعات الناشئين سيكون مسئولا عنه وليد درويش، وطارق أبو العينين سيكون مسئولا عن ملف الاستثمار الرياضي، وستتولى إيناس مظهر ملف الإعلام والكرة النسائية.

واختتم هاني أبوريدة: المرحلة القادمة صعبة ولكن القائمة طموحة من أجل تنفيذ برنامجها وإعادة بناء الكرة المصرية.

قائمة أبو ريدة تحسم انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية

وفاز المهندس هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي، ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة وأغلق باب الترشح نهائيا دون أن تتقدم أي قائمة أخرى لانتخابات الجبلاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:42 - الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق