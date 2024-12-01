موظفو اتحاد الكرة يحتفلون مع مجلس جمال علام بـ "التورتة" في اجتماع الوداع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - قدم موظفو اتحاد الكرة، الشكر لمجلس الادارة في آخر اجتماعات للمجلس المنتهية ولايته، وفي المقابل حرص جمال علام على تقديم الشكر للموظفين والعاملين بالاتحاد وطالبهم ببذل قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة.

واحتفل موظفو الجبلاية مع أعضاء مجلس الإدارة وقدموا تورتة تحمل صور أعضاء المجلس عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد.

أبو ريدة ومجلسه يلتقون أندية الوجه القبلي

وعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا الثلاثاء الماضي مع مسئولي أندية الوجه البحري في كفر الشيخ لشرح برنامجه الانتخابي، كما عقد جلسة السبت الماضي مع مسئولي أندية الوجه القبلي في منتجع الأسيوطي بطريق الفيوم.

وبدأ الاجتماع بتعريف أبوريدة أعضاء قائمته إلى ممثلي أندية الصعيد، مؤكدا أنها قائمة جديدة ولكن طموحة.

أبو ريدة: برنامج شامل لحل أزمات الكرة المصرية

وأكد أبوريدة: أن الكرة المصرية عانت منذ سنوات والمرحلة القادمة صعبة من أجل إعادة ترتيب البيت، ولكن هناك برنامجا شاملا لحل أزمات الأندية سيتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية.

واستمع أبوريدة إلى أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الصعيد، وأكد أن لديه برنامجا لحل أزمة أندية الصعيد وسيتم عرضه يوم السبت المقبل خلال مؤتمر صحفي.

ملف تطوير قطاعات الناشئين

وشرح هاني أبو ريدة لأعضاء الجمعية العمومية أن ملف قطاعات الناشئين سيكون مسئولا عنه وليد درويش، وطارق أبو العينين سيكون مسئولا عن ملف الاستثمار الرياضي، وستتولى إيناس مظهر ملف الإعلام والكرة النسائية.

واختتم هاني أبوريدة: المرحلة القادمة صعبة ولكن القائمة طموحة من أجل تنفيذ برنامجها وإعادة بناء الكرة المصرية.

قائمة أبو ريدة تحسم انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية

وفاز المهندس هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي، ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة وأغلق باب الترشح نهائيا دون أن تتقدم أي قائمة أخرى لانتخابات الجبلاية.

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