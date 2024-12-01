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الرياضة - 04:56 - انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا الاثنين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:56 - انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا الاثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:56 - انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا الاثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - الطقس غدا الاثنين 2 ديسمبر 2024.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

وقال خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس غدا الاثنين يتوقع أن يسود الطقسالمعتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأن يميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما وقت الليل فيتوقع أن يسود الطقس البارد على أنحاء الجمهورية.

الطقس غدا

وبخصوص الظواهر الجوية كشف خبراء الأرصاد عن وجود توقعات بظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس غدا

حالة البحرين

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبخصوص حالة الطقس غدا في البحر الأحمر فذكر خبراء الأرصادأنه يتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 2 ديسمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 2 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 22 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 22 12
دمنهور 22 12
المنصورة 23 11
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 13
دمياط 22 14
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 23 10
السويس 23 11
العريش 21 9
رفح 20 9
رأس سدر 23 14
نخل 19 3
كاترين 16 2
الطور 22 11
طابا 20 9
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 23 11
العلمين الجديدة 22 11
مطروح 23 12
السلوم 22 11
سيوة 21 9
رأس غارب 25 14
الغردقة 26 15
سفاجا 25 14
الأقصر 25 9
أسوان 25 11
الوادي الجديد 24 9
أبو سمبل 24 10

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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