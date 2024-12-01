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الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم الأحد الموافق 1 من ديسمبر 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني بث مباشر

وأصبح خسارة نادي برشلونة (المتصدر) أمس السبت بشكل مفاجئ من لاس بالماس بهدفين لهدف، زادت من رغبة ريال مدريد في اقتناص الفوز أمام خيتافي من أجل تقليص الفارق مع البارسا إلى نقطة واحدة فقط.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، أما نادي خيتافي فيأتي في المرتبة السابعة عشرة برصيد 13 نقطة، بعد أن سجل فوزين فقط هذا الموسم.

فيما يأمل نادي خيتافي لتحقيق الفوز على صاحبة وصافة ترتيب الدوري الإسباني، وتحقيق نتيجة إيجابية له لتحسين موقفه في جدول الدوري، بعد النتائج الباهتة التي يقدمها خلال الفترة الماضية.

ويسعى خيتافي لإحداث مفاجأة مساء اليوم من خلال حصد الثلاث نقاط ورفع رصيده للنقطة الـ 16 من أجل العودة للمنافسة من جديد والهروب من قاع الدوري.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

رحلة البحث عن النقاط الثلاث مستمرة بالنسبة لريال مدريد، والذي سيستضيف نظيره خيتافي، سهرة الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويلتقي نادي ريال مدريد مع نظيره خيتافي، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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