الرياضة - 03:48 - سعر سبيكة الذهب btc اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.. الـ 5 جرامات بـ 21.335 جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:48 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وذلك تزامناً مع استقرار أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات.

أسعار سبائك الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر سبيكة الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر سبيكة الذهب btc

سعر سبيكة الذهب btc وزن 1 جرام اليوم الأحد بقيمة 4.267 جنيه، بما يعادل 86.08 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم الأحد بقيمة 10.667.5 جنيه، بما يعادل 2151.90 دولار.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 5 جرامات اليوم الأحد بقيمة 21.335 جنيه، بما يعادل 430.38 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم الأحد بقيمة 42.670 جنيه، بما يعادل 860.76 دولار.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 20 جراما اليوم الأحد بقيمة 85.340 جنيه، بما يعادل 1721.52 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم الأحد بقيمة 132.703.7 جنيه، بما يعادل 26769.67 دولار.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 50 جراما اليوم الأحد بقيمة 213.350 جنيه، بما يعادل 4303.81 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم الأحد بقيمة 426.700 جنيه، بما يعادل 8607.61 دولار.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 500 جرام اليوم الأحد بقيمة 2.133.500 جنيه، بما يعادل 43038.05 دولار.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب الآن

- سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 4217 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3690 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 3162 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29520 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2650 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.