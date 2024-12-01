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الرياضة - 03:48 - عاجل.. تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري.. كهربا يقود الهجوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:48 - عاجل.. تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري.. كهربا يقود الهجوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:48 - عاجل.. تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري.. كهربا يقود الهجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:48 مساءً - الأهلي ضد البنك الأهلي.. أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الذي يخوض مباراة البنك الأهلي، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، في الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «حامل اللقب»، مباراة البنك الأهلي، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها الأحمر في «دوري نايل» حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد، وبدون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

ونجح النادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بالدوري الممتاز هذا الموسم، بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، قبل الفوز مجددًا على زد بهدف طاهر محمد طاهر، ولكن سقط الأحمر في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

الأهلي والاتحاد

على الجانب الآخر، يدخل فريق البنك الأهلي، مباراة الأهلي، وهو يحتل المركز السابع عشر «قبل الأخير» بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد نقطة واحدة فقط لا غير، حيث سقط في مباراتين، وتعادل في آخرى، وفشل رجال طارق مصطفى في تحقيق الفوز حتى الآن.

تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم
في حراسة المرمى مصطفى شوبير
في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة ياسر إبراهيم خالد عبد الفتاح
في خط الوسط حسين الشحات مروان عطية أحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة
في خط الهجوم محمود عبد المنعم كهربا بيرسي تاو
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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