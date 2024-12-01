بالعلامة الكاملة، اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:47 مساءً - الاسكواش، اكتمل منذ قليل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش، المقام لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 11 هيئة من إجمالي 11 لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات.

موعد انتخابات اتحاد الاسكواش

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الاسكواش في الـ3 عصرًا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات الاسكواش

وتشهد انتخابات اتحاد الاسكواش منافسة قوية على مختلف المناصب، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: آمنة الطرابلسي - عاصم خليفة - عمر البرلسي - أحمد طاهر.

العضوية: سارة إبراهيم - أحمد أسامة - تامر ممدوح - عمر طلعت - محمد حسن - مي محمد - محمد علي - إبراهيم متولي - أشرف عثمان - طارق مختار - عماد فريد - يوسف حسين - رانيا شريف - حسام محمد.

الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش 11 هيئة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات المقرر إقامتها اليوم الأحد.

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