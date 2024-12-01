كرة اليد، مشوار منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:47 مساءً - كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام منتخب كينيا في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكونغو.

موعد مباراة منتخب كرة اليد أمام كينيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب سيدات كرة اليد أمام كينيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، حقق الفوز في مباراتين أمام الكونغو والجزائر، وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب السنغال.

فوز منتخب مصر علي الكونغو بنتيجة (27-23).

فوز منتخب مصر علي الجزائر بنتيجة (28-19).

هزيمة منتخب مصر من السنغال بنتيجة (16-24).

ويحتل منتخبنا الوطني بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، المركز الثاني في ترتيب مجموعته بـ4 نقاط، فيما تصدر منتخب السنغال الترتيب بـ6 نقاط.

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلًّا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

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