تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - الدوري الإسباني، يستضيف ريال مدريد نظيره خيتافي اليوم الأحد بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويعاني ريال مدريد من غيابات في صفوفه بسبب الإصابات قبل مباراة خيتافي، ويغيب عن قائمة الملكي كل من: ديفيد ألابا، ايدير ميليتاو، داني كارفخال، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور.

وتأتي مواجهة ريال مدريد أمام خيتافي بعد الخسارة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بثنائية نظيفة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا، أنطونيو روديجر، أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أردا جولر، داني سيبايوس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الاسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

تذاع مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD3.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

وتراجع ريال مدريد للمركز الثالث بعدما تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز أمام بلد الوليد بخماسية دون رد.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب وتوقف عند 34 نقطة بعد تعرضه لهزيمة أمام لاس بالماس بثنائية لهدف، بالجولة ذاتها.

وتلقى نادي ريال مدريد الإسباني، أخبارًا سارة بخصوص لاعبه المهاجم البرازيلي رودريجو جوس قبل المباراة القادمة للفريق ببطولة الدوري.

وكان رودريجو قد تعرض للإصابة خلال انتصار فريقه ريال مدريد على أوساسونا ببطولة الدوري الإسباني مطلع الشهر الجاري، لتذكر تقارير صحفية أنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وغاب رودريجو عن ريال مدريد في مباراتين، فيما ذكرت تقارير صحفية أنه من المنتظر أن يغيب عن الفريق في 5 مباريات.

رودريجو جوس ينتظم في تدريبات ريال مدريد الجماعية

وتواجد رودريجو في التدريبات الجماعية لـ ريال مدريد صباح الجمعة، حيث أصبح جاهزًا للمباراة المقبلة للفريق أمام خيتافي ببطولة الدوري الإسباني.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن رودريجو صار جاهزًا للمشاركة مع الفريق والعودة للعب في وقت أسرع من المتوقع.

عدد أهداف رودريجو جوس مع ريال مدريد هذا الموسم

ولعب رودريجو البالغ من العمر 23 عامًا، 15 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، مسجلًا 3 أهداف إضافة لصناعة 2 آخرين.

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