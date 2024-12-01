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الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وأستون فيلا - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وأستون فيلا - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وأستون فيلا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - الدوري الإنجليزي، كشف فريقي تشيلسي وأستون فيلا عن تشكيلتهما لمباراة الفريقين في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

تشكيل تشيلسي ضد أستون فيلا 

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تشكيل أستون فيلا ضد تشيلسي 

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ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام مباريات الجولة الـ 13 من البريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لرصيد 31 نقطة قبل قمة الجولة بين الريدز ومانشستر سيتي بملعب آنفيلد.

ويسدل الستار اليوم الأحد على مباريات الجولة الـ 13 بـ 4 مواجهات بين تشيلسي ضد أستون فيلا، وتوتنهام ضد فولهام، ومانشستر يونايتد ضد إيفرتون، وليفربول ضد مانشستر سيتي.

 

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

1- ليفربول 31 نقطة
2- آرسنال 25 نقطة
3- برايتون 23 نقطة
4- مانشستر سيتي 23 نقطة
5- تشيلسي 22 نقطة
6- نوتينغهام فورست 22 نقطة
7- برينتفورد 20 نقطة
8- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
9- أستون فيلا 19 نقطة
10- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
11- بورنموث 18 نقطة
12- فولهام 18 نقطة
13- مانشستر يونايتد 16 نقطة
14- وست هام يونايتد 15 نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- كريستال بالاس 9 نقاط
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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