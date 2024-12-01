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راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - الدوري الإنجليزي، كشف فريقا مانشستر يونايتد وايفرتون عن تشكيلهما لمباراة الفريقين اليوم في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد إيفرتون 

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تشكيل ايفرتون ضد مانشستر يونايتد 

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ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام مباريات الجولة الـ 13 من البريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لرصيد 31 نقطة قبل قمة الجولة بين الريدز ومانشستر سيتي بملعب آنفيلد.

ويسدل الستار اليوم الأحد على مباريات الجولة الـ 13 بـ 4 مواجهات بين تشيلسي ضد أستون فيلا، وتوتنهام ضد فولهام، ومانشستر يونايتد ضد إيفرتون، وليفربول ضد مانشستر سيتي.

 

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

1- ليفربول 31 نقطة
2- آرسنال 25 نقطة
3- برايتون 23 نقطة
4- مانشستر سيتي 23 نقطة
5- تشيلسي 22 نقطة
6- نوتينغهام فورست 22 نقطة
7- برينتفورد 20 نقطة
8- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
9- أستون فيلا 19 نقطة
10- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
11- بورنموث 18 نقطة
12- فولهام 18 نقطة
13- مانشستر يونايتد 16 نقطة
14- وست هام يونايتد 15 نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- كريستال بالاس 9 نقاط
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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