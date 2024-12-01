وزير خارجية مالى يشيد بدور مصر في القارة الافريقية - أخبار كلمتك

وزير خارجية مالى يشيد بدور مصر في القارة الافريقية - أخبار كلمتك

يقام 7 ديسمبر.. تفاصيل حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الـ11 - أخبار كلمتك

يقام 7 ديسمبر.. تفاصيل حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الـ11 - أخبار كلمتك

الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة - أخبار كلمتك

الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة - أخبار كلمتك

تعرف على قيمة التبادل التجاري بين مصر والجابون (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

تعرف على قيمة التبادل التجاري بين مصر والجابون (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في دار الأوبرا.. وزارة الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في دار الأوبرا.. وزارة الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة «صور» - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «جريت وول» عملاق صناعة السيارات الصيني - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «جريت وول» عملاق صناعة السيارات الصيني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع نصوص الدستور - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع نصوص الدستور - أخبار كلمتك

"هيئة الاستثمار" تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار - أخبار كلمتك

"هيئة الاستثمار" تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بعد برونزية بطولة العالم، هنا جودة تعود للدوري الفرنسي في تنس الطاولة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد برونزية بطولة العالم، هنا جودة تعود للدوري الفرنسي في تنس الطاولة - أخبار كلمتك

بعد برونزية بطولة العالم، هنا جودة تعود للدوري الفرنسي في تنس الطاولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - هنا جودة، تستعد هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، للعودة مجددا للمشاركة في مباريات الدوري الفرنسي ضمن صفوف فريقها، بعد ختام المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب، التي أقيمت مؤخرا في السويد.

إنجاز تاريخي في بطولة العالم

وحصدت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم، بعد أن خسرت أمام لاعبة منتخب ألمانيا في الدور قبل النهائي.

ويعد ما حققته هنا جودة هو إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تنس الطاولة المصرية، حيث لم يسبق وأن حصل لاعب أو لاعبة من منتخب مصر على ميدالية في بطولات العالم للشباب.

قرينة السيسى تهنئ هنا جودة

وأعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة.

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك: سعيدة بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة..أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح.

أول تعليق من هنا جودة

وعبرت هنا جودة عن سعادتها بحصد الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في بطولة العالم للشباب تحت 19 عاما بالسويد.

وقالت هنا جودة "

الحمد لله الحمد لله

برونزية بطولة العالم للناشئين في السويد فردي تحت ١٩ سنة

اول ميدالية مصرية عربية افريقية فى تاريخ بطولة العالم تحت 19 سنة لتنس الطاولة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:10 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق