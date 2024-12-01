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بمشاركة الأهلي، أسعار تذاكر مباريات كأس القارات للأندية قطر 2024 - أخبار كلمتك

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بمشاركة الأهلي، أسعار تذاكر مباريات كأس القارات للأندية قطر 2024 - أخبار كلمتك

بمشاركة الأهلي، أسعار تذاكر مباريات كأس القارات للأندية قطر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية قطر 2024، أسعار تذاكر المباريات المقرر لها خلال الفترة من 11 وحتى 18 ديسنبر الجاري، وتشهد تنافس أبطال أندية القارات على ثلاثة ألقاب وهي؛ ديربي الأمريكيتين في 11 ديسمبر، وكأس التحدي قطر 2024 في 14 ديسمبر، وختامها بلقب كأس القارات للأندية فيفا قطر 2024 في 18 ديسمبر.

أسعار تذاكر مباريات كأس القارات للأندية

وجاءت أسعار تذاكر المباريات كالتالي:

ديربي الأمريكيتين، الأربعاء 11 ديسمبر، وكأس التحدي، 14 ديسمبر (استاد 974):
الفئة 1 – 150 ريال قطري
الفئة 2 – 70 ريال قطري
الفئة 3 وتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة – 40 ريال قطري

المباراة النهائية لكأس القارات للأندية قطر 2024،18 ديسمبر، (استاد لوسيل)

الفئة 1 – 1000 ريال قطري
الفئة 2 – 600 ريال قطري
الفئة 3 وتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة – 200 ريال قطري

وأعلنت اللجنة المنظمة عن الجاهزية الكاملة لاستضافة المباريات الثلاثة الأخيرة من البطولة الدولية، حيث من من المقرر أن تحتضن قطر ثلاث مباريات، منهما مباراتين يستضيفهما استاد 974، فيما يشهد استاد لوسيل المونديالي المباراة النهائية بمشاركة نادي ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

اكتمال عقد الفرق المتأهلة

واكتمل عقد الأندية المتأهلة، مع فوز نادي بوتافوجو البرازيلي الذي حصد لقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على مواطنه أتليتيكو مينيرو بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت في الأرجنتين يوم السبت 30 نوفمبر.

ويشهد استاد 974 مباراتين، الأولى لنادي باتشوكا المكسيكي، مع بوتافوجو البرازيلي على كأس ديربي الأمريكيتين في 11 ديسمبر، حيث سيواجه الفائز نادي الأهلي المصري في 14 ديسمبر في كأس التحدي، والتي ستحدد النادي الذي سيلتقي ريال مدريد في استاد لوسيل في 18 ديسمبر المقبل احتفالًا بالذكرى السنوية الثانية على استضافة النهائي التاريخي لكأس العالم قطر 2022.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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