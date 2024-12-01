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الرياضة - 02:23 - 47 شهيدا و108 مصابين في 6 مجازر إسرائيلية ضد الفلسطينيين بغزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:23 - 47 شهيدا و108 مصابين في 6 مجازر إسرائيلية ضد الفلسطينيين بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:23 - 47 شهيدا و108 مصابين في 6 مجازر إسرائيلية ضد الفلسطينيين بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:23 مساءً - أكد التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ422 على قطاع غزة، ارتكاب الاحتلال 6 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و108 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

أشارت الصحة الفلسطينية في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44، 429 شهيد و105، 250 مصاب منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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