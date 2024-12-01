مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - تصدر لاعب الأهلي إمام عاشور تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له أثناء حضوره حفل زفاف ورقص مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، الأمر الذي رفضه البعض واعتبروه تجاهلا من إمام عاشور لعقوبات الأهلي.

رقص إمام عاشور يثير غضب جماهير الأهلي

كما أثارت المشكلات التي وقع فيها إمام عاشور مع النادي الأهلي، وأزمته مع حارس مرمي الأهلي محمد الشناوي ومدير الكرة بالنادي محمد رمضان، أثارت التكهنات عن رحيل إمام عاشور عن النادي الأهلي، وخاصة بعد أزمة فيديو حضور إمام لحفل الزفاف بعد عقوبات الأهلي له.

رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير، كلمتك



كانت البداية عندما كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر مستجدات أزمة إمام عاشور مع النادي الأهلي، والتي كانت سببا في إثارة الجدل، حيث قال حتحوت، عبر برنامجه "الماتش": "والد إمام عاشور اجتمع مع محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي للاعتذار والتأكيد أن القصة لن تتكرر مرة تانية، والكابتن محمد رمضان قال أنا معنديش مشكلة شخصية مع إمام، ولكن اللي يهمني الانضباط، ولازم يعمل اعتذار علني، واعتذار على جروب الواتس لكل الفريق، ويعتذر لمحمد الشناوي بشكل شخصي، وفعلا إمام عمل التلات طلبات دول ونفذهم، وقرار التمرين المنفرد لمدة أسبوع مستمر مع غرامة المليون جنيه".

رقص إمام عاشور على أنغام أغاني رضا البحراوي

لكن جمهور الأهلي والكرة المصرية تفاجئ بانتشار مقطع فيديو للاعب إمام عاشور وهو يحضر حفل زفاف، يحيه المطرب رضا البحراوي، وكان يرقص على أنغام أحد أغاني البحراوي، الأمر الذي فجر حالة من الاستياء والغضب، دفعت البعض للتكهن بأن إمام عاشور سيرحل عن الأهلي.

وعلق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي قائلين: "إمام عاشور تجاهل عقوبات الأهلي وذهب ليسهر ويغني مع رضا البحراوي.. وهناك شائعات بأن الأهلي هيستغنى عنه وبيتم حبك سيناريو... هل ذلك لتضليل الجمهور كالعادة".

في حين رد أحد النشطاء قائلًا: "فضيحة جديدة لإمام عاشور.. تجاهل عقوبات الأهلي ولوائحه وذهب ليسهر ويغني مع رضا البحراوي.. أرى أن ذلك قمة الاستهزاء بمسئولي الأهلي".

وسخر بعض النشطاء قائلين: "رضا البحراوي... المشرف على مران المستبعدين بأحد الأندية... مفيش تعليق... كده هيجيب رضا البحراوي معاه التحقيق هو كمان".

سيكولوجية وقيم النادي الأهلي

ورد أحد النشطاء فقال: "مع أن كابتن إبراهيم فايق أكد أن سيكولوجية وقيم النادي الأهلي لا تسمح أن إمام يكون في المداخلة... ومش هنعرف نكلم إمام عاشور... إمام في وقت المكالمة مع سيكولوجية رضا البحراوي"

حضور إمام عاشور لزفاف ملكة جمال مصر، كلمتك

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "فى فيديو أمس لإمام عاشور مع رضا البحراوى في حفل زفاف ملكة جمال مصر السابقة، أحضروا لنا من يقول بيان اعتذار قبل حفل الزفاف، أو بعده لأن هذا الأمر مهم، ما الذي دفع إمام عاشور لذلك، ولماذا كل هذه المشكلات في الوقت الحالي... هل يريد الرحيل عن الأهلي"

وعلق بعض النشطاء قائلين "ليس هناك منطق من الحديث المتكرر عن قصة إمام عاشور، الأمر الطبيعى بالأهلي أن لاعب غلط ونال العقوبة المناسبة، ولو على ترك إمام عاشور للأهلي، جمهور الاهلى في ظهر ناديه، عمرنا ماقدسنا لاعب أمام انتمائنا للأهلى، ببساطة إمام عاشور يثير شغف الزملكاوية..."

في حين اعتبر البعض ما يقوم به إمام عاشور ومشكلاته مع النادي الأهلي مقدمة لرحيله عن الأهلي، فقال أحد النشطاء: " ما يحدث في تبعيات قصه أمام عاشور ما هو إلا تمهيد لرحيله عن الاهلي رحيل أمام عاشور..."

آخر تطورات أزمة إمام عاشور وسر رحيله عن الأهلي

جدير بالذكر أن هناك بعض التقارير تشير إلى أن مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، كشف عن آخر التطورات الخاصة بأزمة إمام مع الأهلي، بعد دخوله في مشادة، مؤخرًا، مع حارس مرمى وقائد فريق الأهلي محمد الشناوي.

هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي، كلمتك

وأعلن إمام عاشور اعتذاره بعد ذلك، وذلك بعد توقيع عقوبة مالية ضخمة من قبل مدير الكرة بالنادي محمد رمضان، ومن العقوبات خوض إمام عاشور التدريبات منفردًا.

كما أشارت التقارير إلى أن إمام عاشور كلف وكيله بالبحث عن عرض للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، الميركاتو الشتوي، موضحًا أن "إمام يرغب في الرحيل عن الأهلي، لأنه يرى أن استمراره في الفريق غير مرغوب به من قبل اللاعبين الكبار وأبرزهم محمد الشناوي".

وأضاف أن "إمام عاشور طلب عقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لحسم هذا الأمر".

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