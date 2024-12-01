كواليس اجتماع أنشيلوتي وبيريز بعد خسارة ريال مدريد أمام ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - عقد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، اجتماعًا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، لمناقشة مستقبل النادي الملكي عقب الخسارة أمام ليفربول في الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية كواليس الاجتماع الذي تم بين فلورنتينو بيريز وكارلو أنشيلوتي، حيث أبلغ رئيس ريال مدريد المدرب الإيطالي بأن الثقة في قدراته لا تزال عالية رغم خسارة 3 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليل وميلان وليفربول بجانب الهزيمة أمام برشلونة في الكلاسيكو برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو.

رئيس ريال مدريد أغلق باب الشائعات التي تحدث عن رحيل أنشيلوتي والاتفاق مع تشابي ألونسو، لتدريب الفريق في الموسم المقبل، بجانب شائعات أخرى بإقالة المدرب الإيطالي وتعيين سانتياجو سولاري مرة أخرى كمدرب للفريق حتى نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن الاجتماع كان روتينيًّا ويحدث بعد أي نتيجة سيئة يتعرض لها الفريق، لكنه كان مفيدًا لتجنب الكثير من الشكوك حول مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد وكيف يفكر النادي.

الاجتماع شهد التأكيد على وضع ريال مدريد أولوية في التعاقد مع ظهير أيمن في الميركاتو الشتوي رغم أن الأولوية لمدافع ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، بعد نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده مع الريدز.

كان هناك اجتماع بين الطرفين على خلفية مباراة دوري أبطال أوروبا، حيث كان يرغب ليفربول معرفة موقف ريال مدريد بشأن الصفقة للتخطيط للموسم المقبل.

ولكن هناك رغبة في ضم ظهير أيمن في يناير، خاصة وأن الفريق يخسر جهود لاعب مثل فيدي فالفيردي في هذا المركز مع غياب لوكاس فاسكيز للإصابة.

ويستضيف ريال مدريد نظيره خيتافي اليوم الأحد بالجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني، "الليجا"، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويعاني ريال مدريد من غيابات في صفوفه بسبب الإصابات قبل مباراة خيتافي، ويغيب عن قائمة الملكي كل من: ديفيد ألابا، ايدير ميليتاو، داني كارفخال، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور.

وتأتي مواجهة ريال مدريد أمام خيتافي بعد الخسارة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بثنائية نظيفة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا، أنطونيو روديجر، أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أردا جولر، داني سيبايوس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الاسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD3.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

وتراجع ريال مدريد للمركز الثالث بعدما تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز أمام بلد الوليد بخماسية دون رد.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب وتوقف عند 34 نقطة بعد تعرضه لهزيمة أمام لاس بالماس بثنائية لهدف، بالجولة ذاتها.

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