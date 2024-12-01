الرياضة - 02:06 - آخر تحديث لـ«الأخضر».. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 داخل البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.67 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، حالة من الاستقرار عند 49.56 للشراء، بينما سجل سعره 49.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 49.54 للشراء، بينما سجل نحو 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.67 جنيه.

سعر الدولار في الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.63 جنيه.