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رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «جريت وول» عملاق صناعة السيارات الصيني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا - أخبار كلمتك

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"هيئة الاستثمار" تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - آخر تحديث لـ«الأخضر».. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - آخر تحديث لـ«الأخضر».. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - آخر تحديث لـ«الأخضر».. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 داخل البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

وتقدم بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، وذلك وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.67 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، حالة من الاستقرار عند 49.56 للشراء، بينما سجل سعره 49.65 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 49.54 للشراء، بينما سجل نحو 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.67 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار في الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.63 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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