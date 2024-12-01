تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:41 مساءً - يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: داروين نونيز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

يسعى نادي ليفربول للابتعاد أكثر في صدارة الدوري، بينما يطمح مانشستر سيتي لتقليص الفارق مع المتصدرين.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الرابع.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز فريق "السيتيسينز" في مباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "الريدز"، وسيطرت نتيجة التعادل على مباراتين.

ويعاني مانشستر سيتي من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، حيث لم يفز في آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، من ضمنهم 4 لقاءات في الدوري الإنجليزي.

ويراهن ليفربول على تاريخ كبير من محمد صلاح مع شباك مانشستر سيتي، حيث سبق للنجم المصري خوض 21 مواجهة سابقة أمام الفريق السماوي، حقق الفوز في 7 مباريات منها، وتعادل في 6 مباريات، مقابل الخسارة 8 مرات.

ويملك محمد صلاح 11 هدفًا أحرزها في شباك مانشستر سيتي عبر مختلف المسابقات، كما قدم 6 تمريرات حاسمة، ليحتل مانشستر سيتي المركز الرابع على قائمة أبرز الضحايا المفضلين للنجم المصري في مسيرته الاحترافية.

وبهذه الأرقام يحتل صلاح مكانة خاصة في قائمة أبرز الهدافين التاريخيين في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، علمًا أن 7 أهداف من حصيلة "مو" في شباك مانشستر سيتي، جاءت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني ضمن قائمة أبرز الهدافين التاريخيين في مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي على مر التاريخ، برصيد 11 هدفًا في شباك الفريق السماوي.

ويحتاج النجم المصري لتسجيل 4 أهداف أخرى في شباك مانشستر سيتي، من أجل اعتلاء قمة الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول ومانشستر سيتي، ومعادلة رقم آيان راش الذي يملك في رصيده (15) هدفًا كأكثر مسجل على مر التاريخ في هذه القمة الإنجليزية.

وإلى جانب صلاح، يوجد اسم السير الاسكتلندي كيني دالجليش الذي سجل 11 هدفًا في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، في الوقت الذي يحتل فيه روجر هنت وساديو ماني المركزين الرابع والخامس وكلاهما يملك في رصيده (7) أهداف.

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