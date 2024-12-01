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الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

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الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:24 مساءً - الاسكواش، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش، اجتماعًا هامًّا اليوم الأحد بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد الاسكواش

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الاسكواش في الـ3 عصرًا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات الاسكواش

وتشهد انتخابات اتحاد الاسكواش منافسة قوية على مختلف المناصب، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: آمنة الطرابلسي - عاصم خليفة - عمر البرلسي - أحمد طاهر.

العضوية: سارة إبراهيم - أحمد أسامة - تامر ممدوح - عمر طلعت - محمد حسن - مي محمد - محمد علي - إبراهيم متولي - أشرف عثمان - طارق مختار - عماد فريد - يوسف حسين - رانيا شريف - حسام محمد.

الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش 11 هيئة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات المقرر إقامتها اليوم الأحد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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