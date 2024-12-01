وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

استعدادات قوية في اتحاد المصارعة لانطلاق بطولة إبراهيم مصطفى الدولية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استعدادات قوية في اتحاد المصارعة لانطلاق بطولة إبراهيم مصطفى الدولية - أخبار كلمتك

استعدادات قوية في اتحاد المصارعة لانطلاق بطولة إبراهيم مصطفى الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:08 مساءً - المصارعة، يستعد الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، لتنظيم منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، في المصارعة الحرة والرومانية والنسائية، وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ويشارك في البطولة منتخبات، إيران أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا وغينيا والصين وأفغانستان، بالإضافة إلى مصر.

وعقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماعا عاجلا فور انتهاء الانتخابات، تضمن تكليف اللجنة العليا المنظمة للبطولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.

تشكيل مجلس اتحاد المصارعة

وكانت انتخابات اتحاد المصارعة قد أسفرت عن فوز العميد سعيد صلاح بمقعد الرئاسة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة كاملا كالتالي:

الرئيس: سعيد صلاح

نائب الرئيس: محمد محمود

السكرتير العام: إبراهيم مصطفى

أمين الصندوق: أحمد راشد

الأعضاء: أشرف حافظ - السيد جمعة - وائل الشيمي - مصطفى صبحي - محمود عكاشة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:30 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق