الرياضة - 01:00 - عاجل.. استشهاد الصحفي الفلسطيني ميسرة صلاح بعد إصابته برصاص الاحتلال شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - استشهد، اليوم الأحد، الصحفي الفلسطيني، ميسرة صلاح، من شبكة «قدس» الإخبارية، متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة الجزيرة في خبر عاجل منذ قليل.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44، 363 مواطنًا فلسطينيًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وأصيب 105، 070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.