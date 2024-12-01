وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:00 - عاجل.. استشهاد الصحفي الفلسطيني ميسرة صلاح بعد إصابته برصاص الاحتلال شمال غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:00 - عاجل.. استشهاد الصحفي الفلسطيني ميسرة صلاح بعد إصابته برصاص الاحتلال شمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:00 - عاجل.. استشهاد الصحفي الفلسطيني ميسرة صلاح بعد إصابته برصاص الاحتلال شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - استشهد، اليوم الأحد، الصحفي الفلسطيني، ميسرة صلاح، من شبكة «قدس» الإخبارية، متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة الجزيرة في خبر عاجل منذ قليل.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44، 363 مواطنًا فلسطينيًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وأصيب 105، 070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

اقرأ أيضاً
أونروا: أكثر من 415 ألف نازح بغزة يحتمون في مدارسنا

ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في غزة بنسبة تزيد عن 1000%

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44382 شهيدًا و105142 مصابا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها قمة ليفربول والسيتي والأهلي مع البنك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق