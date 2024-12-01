وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

وزير الرياضة يهنئ الحسيني بعد الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الرياضة يهنئ الحسيني بعد الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يهنئ الحسيني بعد الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًّا بعبد المنعم الحسيني بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح للمرة الثانية علي التوالي، وذلك لدورة انتخابية جديدة في الفترة من 2024-2028  في الانتخابات التي استضافتها أوزبكستان.

واستطرد وزير الشباب والرياضة بأن مصر باتت تمتلك العديد من المناصب الدولية والتي يتواجد بها العديد من المصريين في مختلف الألعاب بعد الدعم الكامل والدائم من القيادة السياسية وهو ما يعزز  ويؤكد علي القيمة والمكانة الدولية الكبيرة لمصر بين  مختلف دول العالم.

الحسيني نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للسلاح 

فاز عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح في الدورة المنتهية 2021-2024، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة لدورة انتخابية جديدة 2024-2028 وذلك في انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح المقامة خلال يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على هامش الكونجرس بالعاصمة الأوزبكية تاشكينت.

انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح

واستطاع الحسيني الفوز بهذا المنصب للدورة الثانية على التوالي بعد منافسة شديدة مع عدد من المرشحين لاختيار ثلاثة نواب فقط بالانتخاب، ونجح كل من: عبد المنعم الحسيني من مصر، انتوني دونالد من أمريكا وتوماس هيتريت من المجر.

 

وكان عبد المنعم الحسيني قد فاز بهذا المنصب في الدورة الماضية ليصبح أول مصري في التاريخ يحتل هذا المنصب الهام بالاتحاد الدولي للعبة، ويستمر في هذا المنصب لدورة جديدة استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي حققها مع الاتحاد المصري في تطوير اللعبة مما كان له أثر على الاتحاد الدولي.

قاعة المشاهير في الاتحاد الدولي للسلاح

وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد انتخب عبد المنعم الحسيني العام الماضي للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام، حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.

وخلال كونجرس الاتحاد الدولي تم إعادة انتخاب الروسي أليشر عثمانوف رئيسًا للاتحاد الدولي للمبارزة (FIE).

وفاز عثمانوف بـ 120 صوتًا مقابل 26 صوتًا للمرشح الآخر، أولمبي أوتو درينبرج من السويد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:05 - حديد بـ الكومي 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق