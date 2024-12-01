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الرياضة - 12:44 - مصطفى بكري: قانون الضمان الاجتماعي يبني المواطن في إطار مشروع حياة كريمة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:44 - مصطفى بكري: قانون الضمان الاجتماعي يبني المواطن في إطار مشروع حياة كريمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:44 - مصطفى بكري: قانون الضمان الاجتماعي يبني المواطن في إطار مشروع حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:44 مساءً - أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هذا البرلمان شهد العديد من القوانين ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الطبقات الفقيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف بكري، أن قانون الضمان الاجتماعي رغم كل الظروف الاقتصادية يبني الإنسان في إطار الحياة الكريمة وهو النهج الذي يسعى له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ليس قلقا من تنفيذ القانون لأنه على ثقة وأمل في الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تتابع بنفسها كل مايخص الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق هذا القانون على أرض الواقع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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