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للعب بجوار ميسي، عرض مفاجئ لمحمد صلاح من الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

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للعب بجوار ميسي، عرض مفاجئ لمحمد صلاح من الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

للعب بجوار ميسي، عرض مفاجئ لمحمد صلاح من الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - دخل نادٍ جديد ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مع نهاية عقده في الموسم الحالي.

عرض مفاجئ لضم صلاح 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

وبحسب موقع "Caught Offside" الإنجليزي فإن نادي إنتر ميامي أصبح أحدث المنضمين لصراع ضم محمد صلاح في حالة رحيله عن ليفربول.

وأضاف أن إنتر ميامي يعتبر صفقة محمد صلاح مثيرة للغاية بالنسبة لهم بعد تعاقدهم مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وبحسب تقارير صحفية فإن أندية إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني مهتمة بالتعاقد مع النجم المصري في الصيف المقبل في ظل عدم تلقيه عرضًا من ليفربول للاستمرار مع الفريق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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