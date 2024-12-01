وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام هايدينهايم في الدوري الألماني، وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام هايدينهايم في الدوري الألماني، وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام هايدينهايم في الدوري الألماني، وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - الدوري الألماني، يلتقي آينتراخت فرانكفورت بقيادة النجم المصري عمر مرموش مساء اليوم الأحد مع نظيره هايدينهايم بملعب "فويت آرينا" بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام هايدينهايم في الدوري الألماني 

حراسة المرمى: كيفن تراب.
خط الدفاع: آرثر ثيات، روبين كوخ، لويس سيلفا ميلو، نامدي كولينز.
خط الوسط: ماريو جوتز، هوجو لارسون، إلياس السخيري، أنسجار كناوف.
خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو ايكيتيكي.

موعد مباراة فرانكفورت وهايدينهايم

وتنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم  في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وهايدينهايم

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم  عبر قناة beIN sports HD 4.

ويحتل فرانكفورت حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يملك 30 نقطة، ويتواجد هايدينهايم في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الألماني وفي رصيده عشر نقاط.

وعلى صعيد متصل نصح ينز نوفوتني، نجم منتخب ألمانيا وفريق باير ليفركوزن السابق، نجمنا المصري عمر مرموش بعدم الذهاب إلى البريميرليج.

وقال ينز نوفوتني  خلال تصريحات تليفزيونية: "قد تكون الخطوة التالية لعمر مرموش هي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأقوى في أوروبا".

وأضاف: "بالنسبة لخبرتي ورأيي، يجب أن ينتظر اللاعب عامين آخرين لتطوير مهاراته ويصبح أفضل في اللعب على أرض الملعب قبل أن ينتقل إلى البريميرليج".

وأكمل: "أعتقد أنه من الصعب أن يحصد فرانكفورت لقب البوندسليجا هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا: "أتوقع أن يستمر بايرن ميونخ في الصدارة لوقت طويل وسيكون البطل في نهايه الموسم بالدوري الألماني الممتاز".

موقف ليفربول من التفاوض مع مرموش

صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية نقل عن مصدر رفيع المستوى في النادي -طلب عدم الكشف عن هويته- نفيا لما تردد مؤخرا بخصوص وجود اتصالات مع آينتراخت فرانكفورت بشأن التعاقد مع مرموش.

وذكرت الصحيفة أن تيمو هاردونج، المدير الرياضي للنادي الألماني، نفى أيضا حدوث أي مناقشات لضم عمر مرموش.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير المنتشرة سابقا ذكرت أن ليفربول حدد مرموش كبديل محتمل لمحمد صلاح حال رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

وأسهم مرموش في 26 هدفا في 18 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:30 - اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق