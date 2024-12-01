تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام هايدينهايم في الدوري الألماني، وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - الدوري الألماني، يلتقي آينتراخت فرانكفورت بقيادة النجم المصري عمر مرموش مساء اليوم الأحد مع نظيره هايدينهايم بملعب "فويت آرينا" بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام هايدينهايم في الدوري الألماني

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: آرثر ثيات، روبين كوخ، لويس سيلفا ميلو، نامدي كولينز.

خط الوسط: ماريو جوتز، هوجو لارسون، إلياس السخيري، أنسجار كناوف.

خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو ايكيتيكي.

موعد مباراة فرانكفورت وهايدينهايم

وتنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وهايدينهايم

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم عبر قناة beIN sports HD 4.

ويحتل فرانكفورت حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يملك 30 نقطة، ويتواجد هايدينهايم في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الألماني وفي رصيده عشر نقاط.

وعلى صعيد متصل نصح ينز نوفوتني، نجم منتخب ألمانيا وفريق باير ليفركوزن السابق، نجمنا المصري عمر مرموش بعدم الذهاب إلى البريميرليج.

وقال ينز نوفوتني خلال تصريحات تليفزيونية: "قد تكون الخطوة التالية لعمر مرموش هي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأقوى في أوروبا".

وأضاف: "بالنسبة لخبرتي ورأيي، يجب أن ينتظر اللاعب عامين آخرين لتطوير مهاراته ويصبح أفضل في اللعب على أرض الملعب قبل أن ينتقل إلى البريميرليج".

وأكمل: "أعتقد أنه من الصعب أن يحصد فرانكفورت لقب البوندسليجا هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا: "أتوقع أن يستمر بايرن ميونخ في الصدارة لوقت طويل وسيكون البطل في نهايه الموسم بالدوري الألماني الممتاز".

موقف ليفربول من التفاوض مع مرموش

صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية نقل عن مصدر رفيع المستوى في النادي -طلب عدم الكشف عن هويته- نفيا لما تردد مؤخرا بخصوص وجود اتصالات مع آينتراخت فرانكفورت بشأن التعاقد مع مرموش.

وذكرت الصحيفة أن تيمو هاردونج، المدير الرياضي للنادي الألماني، نفى أيضا حدوث أي مناقشات لضم عمر مرموش.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير المنتشرة سابقا ذكرت أن ليفربول حدد مرموش كبديل محتمل لمحمد صلاح حال رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

وأسهم مرموش في 26 هدفا في 18 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة.

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