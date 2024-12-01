الرياضة - 12:21 - الحكومة تصدر 43 قرارا في 4 اجتماعات أسبوعية خلال شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - شملت قرارات الحكومة خلال 4 اجتماعات على مدار شهر نوفمبر 2024، بواقع اجتماع واحد أسبوعيًا، 43 قرار هام، جاء أبرزها قانون العمل الجديد، ومشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر.

قرارت الحكومة في اجتماع الأربعاء 6 نوفمبر

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر.

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، لإستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة.

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد 14 قطعة أرض، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين عليها.

7- اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015.

8- وافق مجلس الوزراء على منح شركة «إم إيه إف أي» «MAFI» لتصنيع الحاصلات الزراعية «ش. م. م» «الرخصة الذهبية».

9- وافق مجلس الوزراء على منح شركة «كوفيكاب إيجيبت» لتصنيع الأسلاك الكهربائية «ش. م. م» «الرخصة الذهبية».

10- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، للإستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 64 مشروعا.

11- وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لعدد 133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين» لمدة عامين.

12- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر.

13- اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات.

قرارت الحكومة في اجتماع الخميس 14 نوفمبر

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة بدر».

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الحياة».

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة دراية».

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة المصرية الصينية».

6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا»، بمحافظة الشرقية.

7- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، لإستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.

8- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، لإستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

9- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ.

10- وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار.

11- وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة.

12- أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.

13- وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي.

14- وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59.

قرارت الحكومة في اجتماع الأربعاء 20 نوفمبر

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

2- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز» ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2.

3- وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

4- وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف «مصدر- انفينتي- حسن علام».

5- وافق مجلس الوزراء على توقيع المشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

قرارت الحكومة في اجتماع الأربعاء الخميس 28 نوفمبر

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة وادي النيل» بالفيوم.

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي تضمّن إلغاء تخصيص عددٍ من المناطق الصناعية وإعادتها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 8.95 فدان تُعادل 37633 م2، لإستخدامها في إقامة صوامع غلال عليها.

6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح شركة «بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م» الرخصة الذهبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم.

7- وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال تطوير وترميم البدروم وإحلال شبكة الكهرباء الرئيسية لمستشفى القباري بمحافظة الإسكندرية.

8- وافق مجلس الوزراء على طلب جهاز تصفية الحراسات، التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للجهاز مساحتها حوالي 255م2.

9- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء غرفة تحت أسم «غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية»، تابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

10- أُحيط مجلس الوزراء بما تم من إجراءات في شأن توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء «الاتفاقية العامة واتفاقية السوق».

11- إعادة تخصيص مجموعة من مساحات الأراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.